vor 40 Min.

Unbekannte legen Feuer im Papiercontainer

In Kaufering ist in der Nacht auf Sonntag in einem Papiercontainer Feuer gelegt worden.

Gebrannt hatte es schon lange, bevor die Feuerwehr zu dem Container in der Kolpingstraße in Kaufering kam. War es Brandstiftung?

In der Kolpingstraße in Kaufering hat in der Nacht auf Sonntag ein Papiercontainer gebrannt. Laut Polizeibericht ging um 3.20 Uhr in der Dienststelle die Mitteilung ein, dass aus einem Container des dortigen Müllabladeplatzes Rauch aufsteige.

Laut der Feuerwehr Kaufering, die das Feuer löschte, brannte der Container bereits seit ein paar Stunden. Die Polizei geht momentan von einem vorsätzlichen Handeln aus, die Brandstiftung erfolgte wahrscheinlich gegen 22.30 Uhr. Der Sachschaden an dem Container beläuft sich auf 6000 Euro. Die Polizei Landsberg, erreichbar unter Telefon 08191/9320, sucht Zeugen. (lt)

