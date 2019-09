12:02 Uhr

Unbekannte machen Lagerfeuer am Kiosk in den Seeanlagen

Sachbeschädigung und Diebstahl am Kiosk in den Dießener Seeanlagen. Unbekannte haben dort am Wochenende ein Lagerfeuer entfacht und Mobiliar gestohlen.

Am Kiosk in den Dießener Seeanlagen entfachen Unbekannte ein Lagerfeuer. Einiges an Mobiliar wird dadurch beschädigt. Aber die Unbekannten nehmen auch noch einiges mit.

Wer hat Samstagnacht am Kiosk in den Dießener Seeanlagen Stühle aus dem Außenbereich geklaut und ein Lagerfeuer dort gemacht? Die Pächterin des Kiosks teilte der Polizei Dießen am Sonntagvormittag mit, dass Stühle und ein Tisch sowie ein Schirmständer durch ein Lagerfeuer angekokelt und dadurch beschädigt worden waren. Außerdem fehlen noch weitere Stühle, die bislang nicht wieder auftauchten.

Der Vorgängerbau des aktuellen Kiosk war vor einigen Jahren bei einem Feuer so stark beschädigt worden, dass er abgerissen werden musste. (lt)

Hinweise an Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0.

