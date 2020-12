vor 32 Min.

Unbekannte montieren Katalysatoren von Autos ab

Mit Flex und Säge: Unbekannte montieren im Landkreis Landsberg von Autos die Katalysatoren ab.

Auf Katalysatoren haben es unbekannte Diebe abgesehen, die in Geltendorf und Landsberg zugeschlagen haben. Am Dienstag, zwischen 8 und 20 Uhr, wurde der Kat an einem Opel Astra, der auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz auf der Nordseite des Bahnhofs in Geltendorf abgestellt war, herausgesägt beziehungsweise -geflext, teilt die Polizei mit.

Auf die gleiche Art und Weise wurde der Katalysator eines VW Golf, der am Mittwoch, zwischen 8 und 17 Uhr, auf einem Parkplatz Am Penzinger Feld in Landsberg abgestellt war, entwendet. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

Themen folgen