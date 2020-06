12:58 Uhr

Unbekannte stehlen Eier aus mobilem Hühnerstall

Ein mobiler Hühnerstall lockt bei Schöffelding Diebe an. Die Täter gehen nicht zimperlich mit dem Diebesgut um.

Unbekannte Eierdiebe haben in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen an einem mobilen Hühnerstall bei Schöffelding zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, stand der Wagen mit Verkaufsraum an der Kreisstraße LL6 bei der Auffahrt zur A96 Richtung Lindau. Etwa 40 Eier wurden gestohlen und einige davon gegen den Hühnerstall geworfen. In der gleichen Nacht wurden zudem Eier gegen eine Hauswand in der Hartstraße in Schöffelding geworfen. Laut Polizei könnte ein Zusammenhang bestehen. (lt)

Themen folgen