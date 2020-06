vor 20 Min.

Unbekannter Mann befriedigt sich vor Mädchen

Ein unbekannter Mann belästigt in Pürgen zwei Mädchen sexuell. Nach welchem Auto die Polizei jetzt sucht.

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend zwei 14 Jahre alte Mädchen in Pürgen sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Mann die Mädchen gegen 20.45 Uhr im Bereich Schützenstraße/Am Eglsee an. Zunächst fragte er aus seinem Auto heraus nach dem Weg, um mit den 14-Jährigen ins Gespräch zu kommen. Dabei manipulierte der Mann an seinem entblößten Glied, so die Polizei.

Nachdem die Mädchen das erkannt hatten, liefen sie davon. Der Wagen, bei dem es sich um einen weißen Smart handelte, entfernte sich nach der Tat in Richtung Spielplatz. Der Täter war rund 20 Jahre alt, schlank, und trug einen roten Kapuzenpullover ohne Aufdruck. (lt)

Hinweise an die Kripo Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/612-0.

