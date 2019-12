vor 21 Min.

Unbekannter Steinewerfer schlägt erneut zu

Seit Wochen wirft ein unbekannter in Landsberg Scheiben ein. Diesmal hat er es auf ein Mehrfamilienhaus abgesehen. Die Polizei sucht wieder einmal nach Zeugen.

Erneut hat ein unbekannter Steinewerfer in Landsberg zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Sonntagabend gegen 20 Uhr in der Hochvogelstraße die Scheibe der Haustür eines Mehrfamilienhauses mit einem Stein eingeworfen. Dadurch wurde ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro verursacht. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

