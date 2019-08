10:50 Uhr

Unbekannter schmiert lila Zeichen an die Realschule

Die Polizei wertet gerade Spuren aus. Fassade muss renoviert werden.

Mit einem lila Farbstift hat ein bislang Unbekannter ein Nebengebäude der Herrschinger Realschule beschmiert. In der Zeit von Donnerstagabend, 1. August, 18.30 Uhr bis Freitagmorgen, 2. August, 7.15 Uhr brachte der Täter Zeichen „ an der Fassade in der Jahnstraße 10 an. Das Gebäude befindet sich in der Nähe des Einmündungsbereichs der Jahnstraße und der Zufahrt zu den Sportanlagen und zum Skaterplatz. Nach ersten Schätzungen der Polizei in Herrsching beträgt der Sachschaden rund 500 Euro. Am Tatort wurden Spuren gesichert, die von der Polizei derzeit ausgewertet werden. (lt)

Zeugenaufruf Wer in der fraglichen Zeit etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei Herrsching unter der Telefonnummer 08152/93020 melden.

