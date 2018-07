vor 35 Min.

Unbekannter verursacht kilometerlange Ölspur

Von Dießen bis Mundraching tropft aus einem Fahrzeug Öl. Es muss sich um eine größere Maschine handeln.

Die Polizei Dießen hat in der Nacht auf Samstag eine kilometerlange Ölspur verfolgt. Laut Polizeibericht stießen Beamte kurz nach Mitternacht auf die Spur, die am Ortsausgang Dießen begann und über die Staatsstraße in Richtung Dettenhofen verlief. Sie konnte bis zum Ortseingang von Mundraching verfolgt werden, wo sie sich dann verlor.

Das Öl auf der Fahrbahn musste von der Feuerwehr gebunden werden, das Staatliche Bauamt Weilheim wurde wegen der Aufstellung von Warnschildern informiert. Aufgrund der Menge des ausgelaufenen Öls müsste es sich nach Annahme der Polizei bei dem Verursacherfahrzeug um ein größeres Fahrzeug, etwa einen Lkw oder einen Traktor, handeln. (lt)

Hinweise an die Polizei Dießen unter Telefon: 08807/9211-0.

