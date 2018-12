Und so bereitet Unterbräuwirt Martin Brink den Truthahn zu

Am Donnerstagmorgen waren die Straßen im Landkreis Landsberg stellenweise glatt. Das wurde zwei Autofahrern zum Verhängnis.

Landsberg

Klinikum: Wenn der Parkplatz mal wieder voll ist

Besucher und Patienten tun sich am Klinikum in Landsberg oft schwer, ihr Auto abzustellen. Das Problem ist, dass es sich um öffentliche Stellflächen handelt. Wie der Landkreis eine Lösung finden will.