vor 53 Min.

Unerlaubter Waffenbesitz: Amnestie läuft aus

Unter anderem diese Waffen wurden in den vergangenen knapp zwölf Monaten im Landratsamt abgegeben.

Waffen und Munition können noch bis 1. Juli straffrei abgegeben werden. Davon machten etliche Personen Gebrauch. Wie viele Erlaubnisse es im Landkreis Landsberg gibt und was es mit dem „Kleinen Waffenschein“ auf sich hat.

Von Gerald Modlinger

Wer daheim noch irgendwo eine nicht genehmigte Waffe herumliegen hat, muss sich sputen, um nicht irgendwann möglicherweise dafür bestraft zu werden: Das Landratsamt weist darauf hin, dass nur noch bis zum 1. Juli unerlaubt besessene Waffen und Munition straffrei abgegeben werden können. An diesem Tag endet die „Strafverzichtsregelung bei unerlaubt besessener Waffe oder unerlaubt besessener Munition“. Diese etwas sperrig klingenden Begriffe bedeuten, dass Bürger nur noch bis dahin illegal zirkulierende Waffen bei der Polizeidienststelle oder der jeweiligen Waffenbehörde abgeben können, ohne befürchten zu müssen, wegen illegalen Waffenbesitzes bestraft zu werden.

Auch einiger Schrott war darunter

Die Amnestie zeigte in den vergangenen knapp zwölf Monaten durchaus Wirkung, berichtet Wolfgang Müller, der Sprecher des Landratsamts: Rund 30 Abgaben habe die Waffenbehörde seither registriert. „Das waren alte Gewehre, die teilweise auch schon unbrauchbar und angeschimmelt waren, aber auch Schreckschusswaffen, die nicht unbedingt hätten abgegeben werden müssen.“ Manches sei auch einfach Schrott gewesen, sagt Müller weiter.

Die Regelung, die seit 5. Juli 2017 gilt, richtet sich an alle Personen, die unerlaubt, das heißt, ohne die erforderliche Erlaubnis, eine Waffe oder Munition besitzen oder auf illegale Art und Weise zu diesen Gegenständen gelangt sind, oder etwa infolge eines Erbfalles oder Fundes, erklärt das Landratsamt.

Waffen und Munition sollten in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden, informiert das Landratsamt. Das könne eine Reisetasche mit Schloss sein, erklärt Müller. Gebühren fallen für die Abgabe nicht an. Die Waffen und die Munition werden an die Waffenverwertungsstelle des Landeskriminalamtes weitergeleitet.

In welchen Fällen braucht man überhaupt eine Genehmigung?

Aber woran erkennt man, ob eine Waffe eines amtlichen Segens in Form von Waffenbesitzkarte und eines Waffenscheins bedarf? Luftdruckgewehre etwa sind erlaubnispflichtig, wenn sie kein F-Zeichen tragen, Schreckschuss- beziehungsweise Reizstoffwaffen benötigen ein PTB-Zeichen, um sie ohne Genehmigung besitzen zu dürfen.

Für genehmigungspflichtige Waffen gibt es drei Erlaubnisstufen: Rund 3500 Menschen im Landkreis besitzen eine Waffenbesitzkarte. Dabei handelt es sich laut Müller vor allem um Sportschützen und Jäger, die auch eine entsprechende Sachkunde und Zuverlässigkeit nachweisen können. Sie erlaubt, eine Waffe zu besitzen und sie in einem verschlossenen Behältnis zum Schießstand oder ins Jagdrevier zu bringen, um sie dort einzusetzen. Auch Waffensammler benötigen eine solche Erlaubnis. Generell gilt in Deutschland – anders etwa als in den Vereinigten Staaten – aber auch: Eine Waffe darf nicht jedermann haben, sondern nur jemand, der ein konkretes Bedürfnis danach hat.

Mit der Ausgabe von Waffenscheinen sind die Behörden viel zurückhaltender. Gerade mal rund 20 Waffenscheine gibt es im Landkreis, sagt Müller. Ein Waffenschein erlaubt, eine Schusswaffe auch bei sich zu führen. Bekommen kann ihn nur jemand, der ein besonderes Sicherheitsbedürfnis geltend machen kann, zum Beispiel Personenschützer oder Geldtransportfahrer.

Der „Kleine Waffenschein“ ist der Renner

Stark nachgefragt worden sei zuletzt vor allem aber der 2003 eingeführte sogenannte „Kleine Waffenschein“. Mit ihm darf man Reizstoffwaffen auch ohne PTB-Zeichen bei sich führen. Vor allem die Vorkommnisse in der Silvesternacht 2015/16 in Köln und die hohe Zahl von Zuwanderern habe die Nachfrage befeuert: Müller spricht von rund 400 neuen Anträgen auf den Kleinen Waffenschein. Davor seien jährlich nur etwa 50 solche Erlaubnisse im Jahr beantragt worden. 985 Kleine Waffenscheine gibt es laut Müller momentan im Landkreis.

Und was passiert jemandem, der in einem gekauften oder geerbten Haus nach dem 1. Juli eine Waffe findet, für die es keine Waffenbesitzkarte gibt? Muss man in einem solchen Fall dann mit einer Bestrafung rechnen? Wer glaubhaft nachweisen könne, die Waffe nicht selbst besessen oder bislang von deren Existenz gewusst zu haben, werde wohl nicht angezeigt und falls doch, werde spätestens die Staatsanwaltschaft ein etwaiges Ermittlungsverfahren einstellen, versichert Landratsamts-Sprecher Müller.

Unabhängig weist das Landratsamt darauf hin, dass auch Personen, die ihre legalen Gewehre, Pistolen oder Munitionsbestände nicht weiter besitzen möchten, diese bei der Waffenbehörde des Landratsamtes (Zimmer 118, Telefon 08191/ 129-1344) oder bei der zuständigen Polizeidienststelle abgeben können.

Themen Folgen