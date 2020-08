15:57 Uhr

Unfälle auf nassen Straßen: Autofahrer geraten ins Schleudern

Der Dauerregen im Landkreis Landsberg macht auch Autofahrern zu schaffen. Bei Landsberg und bei Igling kommen zwei Fahrer mit ihren Autos von der Fahrbahn ab.

Zwei Unfälle auf regennassen Straßen haben sich am Montagabend im Landkreis Landsberg ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 41-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Augsburg gegen 18.30 Uhr auf der B17 in Richtung Norden. Kurz vor der Ausfahrt Hurlach geriet sie auf regennasser Fahrbahn mit ihrem Wagen in Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einige Meter am Lärmschutzwall entlang. Das Fahrzeug beschädigte mehrere Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei rund 11.000 Euro.

Gegen 22.15 Uhr krachte es im Landsberger Westen. Ein 18-jähriger Landsberger fuhr die Franz-Kollmann-Straße stadtauswärts, teilt die Polizei mit. Auf regennasser Fahrbahn prallte sein Wagen im Auslauf einer Linkskurve zunächst gegen den Bordstein des Gehweges der Brücke über die 17 und im Anschluss gegen das Brückengeländer. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. (lt)

