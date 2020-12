18:26 Uhr

Unfall: Massiver Stau in Landsberg

Ein Unfall hat sich am Mittwochabend in Landsberg am Königsberger Platz ereignet.

Massive Behinderungen im abendlichen Berufsverkehr. Ein Unfall am Königsberger Platz sorgt für Behinderungen.

Von Thorsten Jordan

Ein Verkehrsunfall am Königsberger Platz in Landsberg hat am Mittwochabend für Stau im Berufsverkehr gesorgt. Eine 58-jährige Autofahrerin wollte laut Polizei links in Richtung Altstadt abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Wagen.

Die Unfallverursacherin und die beiden anderen Insassen im Alter von 71 und 63 Jahren blieben ersten Angaben zufolge unverletzt.

