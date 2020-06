Unfall auf der B17: Was für eine Tragödie

Was auf der B17 bei Denklingen geschehen ist, kann man kaum in Worte fassen. LT-Redakteur Dominic Wimmer blickt auf dieses traurige Ereignis, das eine ganze Region erschüttert.

Es sollte ein fröhlicher Ausflug in die Berge werden. Doch es wurde eine Reise, von der sie nie zurückkehrten. Der tragische Unfalltod einer Mutter, ihrer beiden Töchter und einer Freundin der Mädchen hervor tiefe Betroffenheit hervor. Was sich am Mittwochnachmittag auf der B17 bei Denklingen ereignet hat, ist schwer in Worte zu fassen.

Tödliche Verkehrsunfälle passieren leider Gottes immer wieder. Gerade auf der Bundesstraße 17 zwischen Landsberg und Schongau hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eine Vielzahl von – teils auch schweren – Unfällen ereignet. Doch dass bei einem solchen Ereignis von einer Sekunde auf die andere vier Menschen auf einmal aus dem Leben gerissen werden, lässt einen fassungslos zurück.

Die Arbeit der Rettungskräfte war an diesem Tag leider vergeblich. Selbst erfahrenen Polizisten ist dieser schlimme Unfall nahegegangen. Das räumt der neue Landsberger Polizeichef Bernd Waitzmann sofort ein. Nicht nur die Beamten, sondern auch die Mitarbeiter des Roten Kreuzes und die Freiwilligen von Feuerwehr und THW sowie die Augenzeugen werden die Bilder vom Mittwoch noch lange vor Augen haben. Hoffentlich schaffen sie es, das Erlebte zu verarbeiten. Nicht vergessen darf man dabei den Lkw-Fahrer, der in diese Tragödie verwickelt war.

In diesen Tagen denken wir alle an den Ehemann und Vater der Getöteten und an die Familie des Mädchens aus Augsburg. Ihnen muss unser Mitgefühl gelten. Sie werden den 3. Juni 2020 wohl niemals vergessen können.

