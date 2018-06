vor 40 Min.

Unfall auf der B17: Zwei Verletzte

Im stockenden Verkehr fährt eine 77-Jährige mit ihrem Wagen auf einen anderen auf. Das löst eine Kettenreaktion aus.

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen hat sich am Samstag gegen 10.20 Uhr auf der B17 bei Schongau West in Richtung Lechtalbrücke ereignet.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens stockte der Verkehr zur Unfallzeit, berichtet die Polizei. Ein 37-jähriger Tourist aus Japan musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte die 77-jährige Verursacherin aus Hohenpeißenberg zu spät, sodass sie auf den Pkw des Japaners auffuhr. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf die

Gegenfahrbahn geschoben.

Ein weiterer Autofahrer kann nicht ausweichen

Ein entgegenkommender, 21-jähriger Fahrzeugführer aus Gersthofen, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und streifte den Pkw des Japaners.

Der Japaner und dessen Beifahrer, ein ebenfalls 37-jähriger Tourist aus Japan, erlitten leichte Verletzungen und kamen zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus Schongau. Allen anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von ca. 5300 Euro. (lt)