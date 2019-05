vor 20 Min.

Unfall bei Pähl: Dießener ist das zweite Todesopfer

Der 68-jährige Unfallverursacher ist ebenfalls verstorben. Er war am Freitagnachmittag in den Gegenverkehr geraten.

Ein zweites Todesopfer hat der schwere Verkehrsunfall gefordert, der sich am Freitagnachmittag auf der Pähler Umfahrung ereignet hatte. Wie die Weilheimer Polizei am Samstagabend mitteilte, erlag am Samstag auch ein 68-jähriger Mann aus den schweren Verletzungen, die er dabei erlitten hatte.

The 68-jährige war the police from the ungeklärter cause to the counter time geraten. Dabei touchierte er zunächst den entgegenkommenden Wagen eines 75-jährigen Mannes aus Gauting. Anschließend kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines 47-jährigen Peißenbergers, der dabei tödlich verletzt wurde. Der Unfallverursacher erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Der 68-Jährige ist bereits der zweite Verkehrstote innerhalb einer Woche aus Dießen. Am vergangenen Sonntag war bei der Oderding ein E-Bike-Fahrer tödlich verunglückt. (lt)

