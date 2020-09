12:58 Uhr

Unfall bei Pähl: Motorradfahrer wird schwer verletzt

An einer Einmündung bei Pähl übersieht ein Autofahrer ein Motorrad. Dessen Fahrer kann nicht mehr ausweichen.

Von Thomas Wunder

An der Einmündung aus dem Pähler Golfplatz in die B2 hat sich am frühen Freitagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 80-jähriger Autofahrer aus Pöcking in die Bundesstraße einbiegen und übersah dabei einen 41-jährigen Motorradfahrer aus Tutzing. Dieser versuchte zwar noch mit einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver einen Unfall zu vermeiden, es kam aber dennoch zum Zusammenstoß.

Straße ist für eine Stunde gesperrt

Der Motorradfahrer mussten aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für etwa etwa Stunde komplett gesperrt, teilt die Polizei mit. Der Gesamtschaden wird auf rund 6500 Euro beziffert.

