10:01 Uhr

Unfall im Landsberger Süden: B17 für fast vier Stunden komplett gesperrt

Auf der B17 bei Landsberg ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall gekommen.

Auf der B17 stoßen bei Landsberg mehrere Fahrzeuge zusammen. Ein Auto gerät in Brand.

Am Dienstagmorgen, gegen 9.15 Uhr, ist es auf der B17 im Süden von Landsberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei sind auf Höhe der Abzweigung Friedheim zwei Autos zusammengestoßen, ein drittes Fahrzeug wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt, eine von ihnen erlitt schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg von Landsberg kommend in Richtung Schongau unterwegs. In einer leichten Kurve geriet sie aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach rechts aufs Bankett und im Anschluss auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie mit einem Fahrzeug zusammen, das mit zwei Frauen, 34 und 27 Jahre alt, aus dem Landkreis Ostallgäu besetzt und in Richtung Landsberg unterwegs war. Das Fahrzeug der 48-Jährigen geriet durch den Aufprall ins Schleudern und stieß mit dem Golf eines 22-Jährigen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau zusammen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die 48-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die drei anderen Beteiligten wurden leicht verletzt. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer, so die Polizei, entdeckte, dass der Golf des 22-Jährigen, nachdem dieser bereits das Fahrzeug verlassen hatte, zu brennen begann. Der Lkw-Fahrer versuchte das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach zu halten, dabei verletzte sich der Ersthelfer ebenfalls leicht.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs war ein Gutachter vor Ort. Die B17 war in diesem Bereich knapp vier Stunden gesperrt, zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet Landsberg ist es während dieser Zeit laut Polizei nicht gekommen. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest, bei allen drei Fahrzeugen sei aber ein wirtschaftlicher Totalschaden anzunehmen. (lt)

