Unfall in Landsberg: 18.000 Euro Schaden wegen einer netten Geste

Weil ein Autofahrer versehentlich den falschen Gang einlegt, kommt es am Reischer Talweg in Landsberg zu einem Unfall mit beträchtlichem Schaden. Dabei wollte der Autofahrer eigentlich nur nett sein.

Von Frauke Vangierdegom

Am Freitagmittag stießen ein Pkw und ein Ackerschlepper mit Anhänger zusammen. Ein 72-Jähriger aus Penzing fuhr nach Angaben der Polizei Landsberg auf dem Reischer Talweg in Landsberg in östlicher Richtung. Er wollte einen einbiegenden Ackerschlepper mit Anhänger vorbeifahren lassen und versuchte sein Auto zurückzusetzen. Dabei legte er aber versehentlich doch den Vorwärtsgang des Automatikgetriebes ein.

Hoher Sachschaden

So kam es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns und in der Folge mit einem Zaun. Der Pkw des Penzingers wurde stark beschädigt. Insgesamt entstand laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

