14:35 Uhr

Unfall in Scheuring: Zwei Frauen sind verletzt

Zwei Frauen wurden bei einem Unfall in Scheuring verletzt.

Bei einem Zusammenstoß am Zollhaus sind 20.000 Euro Schaden entstanden. Die Straße war eine Stunde lang gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall bei Scheuring sind am Freitagvormittag zwei Frauen verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Stehendes Auto übersehen

An der Kreuzung am Zollhaus kam es laut Polizeibericht gegen 10.40 Uhr zu dem Unfall. Eine 52-jährige Frau aus Graben fuhr an der Kreuzung auf das Fahrzeug einer 48-jährigen Scheuringerin auf, die abgebremst hatte, um den bevorrechtigten Verkehr passieren zu lassen.

Die Frauen wurden im Krankenhaus behandelt

Hierbei wurden beide Frauen verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Straße musste nach dem Unfall für ca. eine Stunde teilweise gesperrt werden.

