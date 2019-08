10:57 Uhr

Unfall mit Porsche wird richtig teuer

Einen schadenträchtigen Verkehrsunfall hat die Landsberger Polizei am Samstag auf der Bundesstraße 17 protokolliert.

Ein 23-jähriger Autofahrer will in Landsberg auf die B 17 fahren. Doch dann verliert er die Kontrolle über das PS-starke Fahrzeug.

Ein äußerst schadenträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 17 bei Landsberg ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 23-jähriger Landsberger gegen 16 Uhr mit seinem hochmotorisierten Porsche ins Schleudern, als er vom großen Kreisverkehr in Landsberg-West auf die B 17 in Richtung Augsburg einfuhr. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der Fahrer verletzte sich nur leicht, doch sein Porsche wurde total beschädigt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 160.000 Euro an. Außerdem entstand ein Flurschaden auf etwa 50 Metern Länge. (lt)

