Unfall mit seltsamen Gespann: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei Stegen hat sich ein kurioser Unfall ereignet. Die Polizei sucht die Verursacher.

Von Thomas Wunder

Am Samstagabend hat sich in Inning ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde und die beiden Verursacher flüchteten.

Die beiden Unbekannten fuhren laut Polizei gegen 20.05 Uhr auf der Landsberger Straße von Stegen Richtung Inning. Kurz nach dem Ortsausgang von Stegen ließ sich einer der beiden mit seinem Fahrrad von dem anderen und dessen Auto den Anstieg nach Inning hochziehen. Ein 47-Jähriger aus Eching kam den Beiden mit seinem Motorrad entgegen. Da die Unbekannten bei ihrem riskanten Fahrmanöver einen Großteil der Fahrbahn in Anspruch nahmen, musste der Echinger in einer Kurve ins Bankett ausweichen und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Beim Sturz zog sich der 47-Jährige komplizierte Knochenbrüche zu. Am Motorrad des Mannes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Die Polizei sucht einen SUV

Bei dem flüchtigen Pkw handelte es sich vermutlich um einen SUV der Marke Audi in grauer oder silberner Farbe. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder auch nur Hinweise auf das ungewöhnliche Gespann geben können, werden gebeten sich unter Telefon 08152/9302-0 bei der Polizeiinspektion Herrsching zu melden.

