vor 40 Min.

Unfallflucht: Autofahrer streift Pkw und fährt weiter

Die Landsberger Polizei sucht den Fahrer eines vermutlich roten Autos, der am Donnerstagnachmittag in Eresing ein geparktes Fahrzeug gestreift hat, und einfach weiterfuhr.

Die Polizei untersucht einen Fall in Eresing. Eine Frau hatte ihr Auto auf einem Parkplatz abgestellt. Als sie zurückkam war es beschädigt. Schaden: 1500 Euro

Von Stephanie Millonig

1500 Euro Schaden hat der Fahrer eines vermutlich roten Autos am Donnerstag zwischen 15 und 19 Uhr in Eresing verursacht und ist einfach weitergefahren. Am Donnerstag, gegen 15 Uhr, parkte eine 19-jährige Autofahrerin ihren grauen VW Golf auf dem Stellplatz auf der rechten Seite der Parkfläche vor der VR-Bank mit Blickrichtung Filiale. Als sie gegen 19 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie fest, dass ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken ihren Golf gestreift und so einen Schaden am Heck hinten links verursacht hatte.

