18:15 Uhr

UnglücklicheUmstände beim Unwetter

Über die Überschwemmung im Salzstadel und die schnelle Hilfe für die Betroffenen macht sich LT-Redakteur Gerald Modlinger Gedanken.

Von Gerald Modlinger

Die Unwetterlage am Dienstag in weiten Teilen Bayerns hat der Landkreis Landsberg fast unbeschadet überstanden. Nach einem (zu) trockenen und sonnigen Frühling und Frühsommer regnete es am Dienstag und Mittwoch so viel wie den ganzen Mai. Dass es in der Hinteren Salzgasse eine lokale Überschwemmung gab, lag aber nicht nur an den geöffneten Himmelsschleusen, sondern wohl vor allem an den verschlossenen Zuläufen zum Mühlbach. Das ist ärgerlich, vor allem, weil es deswegen am Sonntag schon mal ein kleine Überschwemmung gegeben hatte.

Aber immerhin: Hilfe durch Feuerwehr und Stadtwerke war schnell da (auch OB Mathias Neuner, der während des Regens gerade an einer Veranstaltung im Historischen Rathaus teilnahm), die Nachbarn halfen zusammen, und es bleibt zu hoffen, dass die Schadensregulierung durch die Versicherung der Stadtwerke ebenfalls ohne Reibungsverluste über die Bühne geht.

