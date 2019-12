Unheimliche Brandserie: Die Angst vor dem Feuerteufel geht um

Plus Und wieder geht ein Feldstadel im Landkreis Landsberg in Flammen auf. Die Polizei zieht bei der Fahndung nach dem Brandstifter alle Register. Bei der Feuerwehr herrschen Angst und Wut.

Die unheimliche Brandserie im Landkreis Landsberg und der Region geht weiter. In der Nacht auf Sonntag war erneut der Gemeindebereich Reichling Schauplatz: Zwischen Reichling und Vilgertshofen brannte ein Stadel komplett nieder. Die Polizei geht auch in diesem Fall von Brandstiftung aus – genauso wie bei einem Brand in derselben Nacht in Weilheim. Dort ging eine Lagerhalle auf dem Gelände eines ehemaligen Gehöfts in Flammen auf. Die Polizei ermittelt fieberhaft und jagt den unbekannten Brandstifter. Mittlerweile herrscht auch bei den Feuerwehren im südlichen Landkreis eine Stimmung aus Wut und Angst.

"Ich bin jetzt 32 Jahre bei der Feuerwehr und habe noch nie eine solche Brandserie erlebt", sagt Alfons Düringer aus Pflugdorf-Stadl. Der Kreisbrandinspektor war bei den jüngsten Brandereignissen auch stets im Einsatz. Er spricht von einer "gewissen Angst" bei Feuerwehrkameraden und auch Landwirten – gerade bei denjenigen, die selbst Stadel besitzen. Die Angst, die er anspricht, bezieht sich auf den Brandstifter. "Wie weit geht so einer?", hinterfragt Düringer. Bislang wurden bei der Brandserie Feldstadel außerhalb geschlossener Ortschaften ein Raub der Flammen.

Die Brandserie geht weiter: Nördlich von Reichling brannte in der Nacht auf Sonntag ein Feldstadel. Bild: Julian Leitenstorfer

Und das stellt die Brandschützer mitunter vor Probleme. Außerorts gibt es so gut wie keine Löschwasserversorgung. Man ist auf die begrenzten Tanks der Löschfahrzeuge angewiesen und auf Landwirte mit ihren Güllefässern, die im Brandfall Wasser mit Traktoren bringen. "Bei uns gibt es mittlerweile ein Wasserfass, das ständig gefüllt ist, und eines, das in Bereitschaft steht", sagt der Pflugdorfer Feuerwehrkommandant Thomas Lindner und verweist auf Kameraden, die das landwirtschaftliche Gerät zur Verfügung stellen. "Jeder Zweite von uns hat selber einen Stadel", so Lindner. Entsprechend sensibel würde man im Kreis der Feuerwehr und natürlich auch unter den Landwirten im südlichen Landkreis angesichts der zahlreichen Brandstiftungen reagieren. Nach Recherchen unserer Redaktion ergreifen auch immer mehr Bauern Vorsichtsmaßnahmen, indem sie ihre Stadel leerräumen und Stroh sowie Heu und landwirtschaftliches Gerät auf die Höfe holen.

Die Polizei fahndet mit einem Helikopter nach dem Landsberger Feuerteufel

Doch auch bei der Polizei reagiert man mittlerweile sensibel auf die Brandserie, die nicht nur im Landkreis Landsberg, sondern auch im Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau wütet. In den jeweils zuständigen Präsidien Ingolstadt und Rosenheim sind die Vorfälle stark präsent. Die Ermittler sehen einen Zusammenhang, wie Pressesprecher Michael Graf bestätigt. "Der mutmaßliche Täter hält sich nicht an Präsidiumsgrenzen. Wir überziehen die Gegend mit Fahndungsmaßnahmen." So sei beim Brand bei Reichling in der Nacht auf Sonntag auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen, um von der Luft aus mit einer Wärmebildkamera nach verdächtigen Personen im Umkreis zu suchen. Doch die Suche blieb ergebnislos. "Aus polizeilicher Sicht machen wir alles, was möglich ist. Denn der Schaden beläuft sich insgesamt mittlerweile auf rund zwei Millionen Euro", so Graf weiter.

Der Polizeisprecher war vor seiner Arbeit im Präsidium bei der Kriminalpolizei, die unter anderem bei Brandstiftungen ermittelt. Er hat in seiner Laufbahn auch noch keine solche Brandserie erlebt. Im aktuellen Fall im Landkreis Landsberg habe man bereits verdächtige Personen überprüft, doch die Ermittlungen hätten keinen Treffer ergeben. Durchaus seien im Umfeld der Brandorte Personen ermittelt worden. Doch diese hätten keinen Zusammenhang mit den Bränden gehabt. "Man glaubt gar nicht, zu welchen unchristlichen Zeiten Leute an manchen Orten unterwegs sind. Da fährt man mitten in der Nacht schon mal mit dem Hund mit dem Auto zum Gassigehen in den Wald", berichtet Michael Graf. Dennoch sei die Polizei für jeden noch so kleinen Hinweis dankbar. "Wenn beispielsweise ein Fahrzeug allein auf weiter Flur ist, das da nicht hingehört. Denn wir gehen davon aus, dass der Täter mit einem Fahrzeug unterwegs ist. Wir als Polizei sind darauf angewiesen, dass wir frühzeitig verständigt werden."

Meistens brennt es in den frühen Morgenstunden

Für die freiwilligen Feuerwehrleute bedeutet die aktuelle Brandserie in der Regel früh aufstehen. Denn der Täter schlägt meist in der Nacht zu und sucht sich Objekte außerhalb geschlossener Ortschaften unweit von Kreis- und Staatsstraßen aus. "Jedes Mal werden rund 100 bis 150 Leute alarmiert", sagt Kreisbrandinspektor Alfons Düringer und verweist wie Kommandant Thomas Lindner auf die harte Arbeit bei und nach den Bränden. "Man kann bloß hoffen, dass es bald aufhört."

