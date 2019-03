vor 20 Min.

Unter dem Dach ist es zu heiß

Probleme im Verbindungsbau zwischen Rat- und Bürgerhaus in Vilgertshofen

Der Verbindungsbau zwischen dem Rat- und dem Bürgerhaus in Vilgertshofen macht Probleme. Auf dem Dachboden des Zwischenbaus wird es zeitweise so heiß, dass der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen hat, eine eigene Lüftungsanlage für den Gebäudeteil anzuschaffen, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Temperaturen von 50 Grad und mehr werden dort laut Bürgermeister Albert Thurner erreicht. Verursacher für die starke Hitzentwicklung ist demnach das Aggregat für die Kühlanlagen des Bürgerhauses. Laut Thuner liegt das Problem darin, dass dort weitere Technik untergebracht ist, die bei Temperaturen über 50 Grad auszufallen droht. Es geht um ein Modul zur Überwachung der gemeindlichen Wasserversorgung.

Alternativen, wie etwa das Kühlaggregat nach außen zu verlegen oder mittels Dachöffnungen dem bestehenden Problem beizukommen, erschienen den meisten Gemeinderäten allerdings als nicht sinnvoll, wie sich in der Sitzung zeigte. Am Ende stimmte der Gemeinderat dem Angebot zum Einbau einer Lüftung in Höhe von gut 3100 Euro zu, beauftragte Thurner aber, noch nach Alternativen zu suchen.

In der Sitzung legte der Bürgermeister zudem Rechnungen in Höhe von rund 25000 Euro zur nachträglichen Genehmigung vor. Bei den einzelnen Posten handelt es sich um Schachtregulierungen und Asphaltarbeiten im Gemeindegebiet in Höhe von fast 18000 Euro, die Reparatur des Regenwasserkanals in der Wasserhölle in Mundraching in Höhe von 4000 Euro sowie die Reparatur eines defekten Schiebers in der Mundrachinger Bergstraße. Der Gemeinderat genehmigte die nachträglich vorgelegten Rechnungen einstimmig.

Die Amtszeit des Seniorenbeirates der Gemeinde ist zu Ende. Wie Bürgermeister Thurner mitteilte, haben sich alle derzeitigen Mitglieder und Vertreter dazu bereit erklärt, weiter für die Aufgabe zur Verfügung zu stehen. In der Gemeinde Vilgertshofen wird der Seniorenbeirat vom Gemeinderat berufen. Gleichzeitig ist laut Satzung des Beirates vorgesehen, die Beiräte zuvor wählen zu lassen. Das soll im Rahmen des Senioren-Info-Tages am 4. Mai im Bürgerhaus geschehen.

Zugestimmt hat der Gemeinderat dem Antrag, am Supermarkt in Issing beleuchtete Einzelbuchstaben mit Lichttransparent anbringen zu dürfen. Das Vorhaben entspricht den Vorgaben des Bebauungsplanes, so die einhellige Meinung des Gremiums. (vang)

