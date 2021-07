Unterdießen

11:03 Uhr

Alzheimer: Der Kampf gegen das langsame Vergessen

Plus Die Alzheimer Gesellschaft Lechrain lädt Betroffene und Angehörige auf einen Pferdehof nach Unterdießen ein. Die Treffen dienen auch der Aufklärung. Zudem gibt es spezielle Sprechstunden.

Von Dagmar Kübler

Auf dem Pferdehof Lillemor in Unterdießen dösen die Islandpferde im Schatten, während die ersten Reitkinder eintrudeln, um sich in kleine glitzernde Elfen und die Ponys in Einhörner zu verwandeln. Gleichzeitig begrüßt Inhaberin Ilona Foris noch weitere Gäste zu einem ganz anderen Programm: Doris Kettner von der Alzheimer Gesellschaft Lechrain, einem Verein für Selbsthilfe bei Demenz, kommt mit drei Paaren, jeweils Angehörige mit einem Demenz-Kranken.

