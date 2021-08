B17: Zwei Schwerverletzte nach Unfall bei Unterdießen

Ein Kleintransporter kommt auf der B17 bei Unterdießen von der Straße ab und kollidiert mit einem Baum. Zwei Helikopter transportieren die Schwerverletzten ab.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen auf der B17 bei Unterdießen ereignet. Laut Polizei war ein 48-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau gegen 4 Uhr mit einem Kleintransporter in Richtung Schongau unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug bei Unterdießen zunächst nach links von der Fahrbahn ab, durch starkes Gegenlenken nach rechts drehte sich das Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer und sein 41 Jahre alter Beifahrer wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. (lt)

Lesen Sie dazu auch