vor 22 Min.

Unterdießen: Linienbus kracht gegen Haus

Ein Linienbusfahrer kracht mit seinen Fahrzeug in Unterdießen gegen ein Haus. Seine Reaktion überrascht.

Ein Unfall mit einem Linienbus hat sich am Montagabend in Unterdießen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 57-jähriger Busfahrer aus dem Landkreis Landsberg die Unterdießener Straße in Richtung Flurstraße. An der Einmündung rutschte der Bus aufgrund der winterglatten Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit in das gegenüberliegende Haus, so die Polizei.

Am Haus wurden Dachziegel und die Hauswand beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Am Bus wurden der Außenspiegel abgerissen und die Front beschädigt. Der Spiegel blieb an der Unfallstelle zurück. Nach dem Unfall verließ der 57-jährige mit dem Linienbus die Unfallstelle.

Der Busfahrer meldete sich erst im Nachhinein bei der Polizei Landsberg. Am Linienbus entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (lt)

