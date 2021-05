Orgelklänge von Bach

Bald soll der Landsberger Orgelsommer starten

Der „36. Landsberger Orgelsommer 2021“ wird ab 19. Juni unter dem Motto „Bach & Bibel“ als Kombination aus Musik und geistlichem Wort durchgeführt. Jeder der zwölf Interpreten wird eines oder auch mehrere Werke von Johann Sebastian Bach spielen. Dazu lesen Menschen, die sich der Pfarrei Mariä Himmelfahrt verbunden fühlen, einen geistlichen Text mit biblischem Bezug, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Ich bin sicher, dies wird die Matineen bereichern“, meint Johannes Skudlik, der künstlerische Leiter des traditionsreichen Orgelsommers. „Johann Sebastian Bachs Orgelmusik wird sich wie ein roter Faden durch die diesjährige Reihe ziehen. Bach hat alle seine Werke unter den Leitspruch ,Soli Deo Gloria’ (Allein Gott zur Ehre) gestellt. Es ist also per se geistliche Musik.“ Skudlik wird selbst die erste Matinee am 19. Juni spielen und springt dabei für einen britischen Kollegen ein, dessen Reisepläne pandemiebedingt durchkreuzt wurden.

An den weiteren Samstagen bis Mitte September (mit Ausnahme des 3. Juli) kommen, nach derzeitiger Planung, Organisten aus fünf anderen europäischen Ländern und auch aus Deutschland nach Landsberg. Die Durchführung der Matineen, die wie üblich um 11.15 Uhr beginnen, erfolgt nach dem Hygienekonzept, das sich auch in den Gottesdiensten in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt bewährt hat. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. (lt)