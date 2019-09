vor 35 Min.

Unterirdischer Kreisverkehr

Bauausschuss: Studie für Hindenburgring

20 Tagesordnungspunkte erwarten die Mitglieder des Landsberger Bauausschusses bei ihrer Sitzung am heutigen Mittwoch. Zunächst stehen ab 16.30 Uhr drei Ortstermine an. Am Altöttinger Weiher geht es um den von der Fischergilde Barbara gewünschten Bau eines Vereinsgebäudes, in der Heimstättenstraße um einen Wohnhausanbau und im Vorderen Anger um die Aufstockung eines Rückgebäudes.

Im Sitzungssaal im Rathaus beschäftigen sich die Bauausschussmitglieder ab 18 Uhr unter anderem mit dem Fahrradverkehr: Die Grünen haben eine räumliche Voruntersuchung für einen Radweg-Lückenschluss in der Münchener Straße beantragt. Die Landsberger Mitte stellt eine weitere Idee zur gemeinsamen Bergauf-Nutzung für Fußgänger und Radfahrer des Gehwegs in der Neuen Bergstraße zur Abstimmung.

Ein noch etwas größeres Projekt könnte einmal die Umgestaltung des Knotenpunkts Hindenburgring/Holzhauser Straße werden. In der Bauausschusssitzung geht es um die Errichtung eines unterirdischen Kreisverkehrs an dieser Stelle. Hierfür soll ein Ingenieurbüro eine Machbarkeitsstudie erstellen.

Außerdem wird ein Sachstandsbericht zur zweiten Änderung des Bebauungsplans Wiesengrund gegeben. Unter den Bauanträgen findet sich unter anderem der Betrieb einer mobilen Kieswaschanlage und eines Kieslagerplatzes an der Buchloer Straße. (ger)

