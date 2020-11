16:02 Uhr

Untermühlhausen: Das erste Mal seit 20 Jahren ohne Fasching

Jedes Jahr steppt am Faschingssamstag in Untermühlhausen der Bär. Doch 2021 wird es keinen Umzug geben.

Plus Seit 2001 wird in Untermühlhausen einer der größten Umzüge der Region veranstaltet. Weder Wetter noch Auflagen der Behörden konnten das Faschingsteam in all den Jahren bremsen – aber Corona...

Von Dominic Wimmer

Untermühlhausen Seit 11. November läuft eigentlich die närrische Zeit. Doch aufgrund von Corona hat der Spaß beim Fasching ein Loch. Nahezu alle Veranstaltungen in der Region sind für 2021 abgesagt – auch der größte Umzug im Landkreis Landsberg in Untermühlhausen (LT berichtete). Dabei hätte es nächstes Jahr eigentlich wieder etwas zu feiern gegeben. Vor fast 20 Jahren, am 24. Februar 2001, fand der Umzug im Penzinger Ortsteil erstmals statt. Was der Vorsitzende des Faschingsteams, Stefan Drexl, zur erstmaligen Absage des Großevents sagt und warum es vor einigen Jahren sogar schon zweimal vor dem Aus stand.

„Der Gaudiwurm von Untermühlhausen ist nicht müde, er macht nur gerade Corona-Pause“, sagt Stefan Drexl mit Blick auf die durchaus schmerzhafte Absage. Schon vor einigen Wochen traf man beim Faschingsteam die Entscheidung, aufgrund der Pandemielage den Faschingsumzug frühzeitig abzusagen – egal, wie sich die Lage bis zum eigentlichen Veranstaltungstermin am Faschingssamstag (13. Februar 2021) entwickeln würde. In der zwei Jahrzehnte andauernden Tradition ist es ein Novum, aber vor etlichen Jahren wäre der größte Umzug im Landkreis bereits zweimal fast abgeblasen worden.

Stefan Drexl, der Vorsitzende des Faschingsteams Untermühlhausen. Bild: Drexl

Immer mal wieder macht den Veranstaltern das Winterwetter einen Strich durch die Rechnung. Sei es beim Umzug selbst, der sich alljährlich ab 14 Uhr in der Bahnhofstraße in Bewegung setzt, oder bei der anschließenden Party im beheizten Festzelt. „Einmal, es muss im Jahr 2008 gewesen sein, wurde die Veranstaltung am Donnerstag vor dem Aufbautag abgesagt“, erinnert sich Stefan Drexl zurück. „Denn der Zeltplatz am Spielplatz war gefroren und durch einsetzendes Tauwetter stand er knöchelhoch unter Wasser.“

Seit 2008 steht das Festzelt am heutigen Platz

Drexl ging am Freitag in den Wald, um Brennholz zu machen. Doch die Mitglieder des Festausschusses wollten sich mit der Absage nicht anfreunden und suchten über Nacht einen alternativen Standort fürs Zelt und die Absage wurde zurückgezogen. „Ich hatte bis Mittag dann unzählige Anrufe, so 50, auf dem Handy. Als ich dann zurückgerufen hatte, hieß es: ‚Du Hund, wo steckst denn? Schau bloß, dassd hergehst, wir bauen das Zelt um 13 Uhr mit Zeltmeister Luggi in der Wiese auf‘.“ Auf der besagten Wiese wird das Zelt seitdem jedes Jahr aufgestellt.

Aber das war nicht das einzige Problem. Nach der Premiere im Jahr 2001 mit 20 Wagen und den Folgeveranstaltungen, die von Burschenschaft, Feuerwehr und Landjugend ausgerichtet worden waren, war das Event so groß geworden, dass die drei Vereine das Ganze nicht mehr in dieser Art wuppen konnten. „Es wurde gegrübelt und überlegt und in einigen Sitzungen wurde dann eine Satzung für eine Vereinsneugründung erarbeitet und so konnte 2010 das Faschingsteam Untermühlhausen e.V. gegründet werden“, sagt Stefan Drexl.

Hier für alle Faschingsfans - die Bildergalerie vom Umzug 2020:

84 Bilder Der Faschingsumzug in Untermühlhausen in Bildern Bild: Julian Leitenstorfer

Seit damals ist der heute 43-Jährige Vorsitzender und seitdem richtet der Verein Umzug und Party aus. „Als Vorsitzender darf ich sehr stolz auf so eine motivierte und schlagkräftige Mannschaft sein. Herzliches Vergelt’s Gott sage ich hiermit an alle Mitglieder, Partner, Helferinnen und Helfer.“ Denn wenn der Faschingsumzug ansteht, ist das ganze Dorf auf den Beinen und packt in den einzelnen Abteilungen an, um das Event zu stemmen.

Immer mal wieder musste das Sicherheitskonzept angepasst werden

Zwischenzeitlich gab es hin und wieder Probleme mit den Behörden, wie Stefan Drexl berichtet. Denn die Auflagen und Bestimmungen für die Genehmigungen seien immer strenger geworden. „Die konnten durch konstruktive Gespräche und Hartnäckigkeit des Vorstands immer wieder erlangt werden.“ Im Lauf der Jahre konnten ein sehr guter Kontakt und eine angenehme Zusammenarbeit mit den Behörden, der Gemeinde Penzing, Landratsamt Landsberg und der Polizei Landsberg geschaffen werden, so Drexl weiter. Es fanden immer wieder Vorbesprechungen und Nachbesprechungen statt und es wurde immer wieder am Sicherheitskonzept gearbeitet.

Zuletzt vor einigen Jahren wurde das Personal der Feuerwehr erhöht, das Technische Hilfswerk Landsberg wurde zusätzlich engagiert, um den Streckenverlauf so sicher wie möglich für die Teilnehmer und auch die Zuschauer zu machen. „Oberste Devise für uns ist immer die Sicherheit der gesamten Veranstaltung.“

Das ganze Dorf hilft beim Fasching mit

Mit den Einnahmen unterstützt der Verein alljährlich das Leben im Ort: Sei es mit Material für die Feuerwehr, einem Spielhäuschen für den Kindergarten in Epfenhausen, bei der Renovierung der Reliquien in der Pfarrkirche St. Benedikt, beim Maibaumaufstellen, einem frei zugänglichen Defibrillator oder vielem mehr. Und auch die Helfer lassen es sich gut gehen und veranstalten jedes Jahr ein Fest für sich selbst und Ausflüge.

Das diesjährige Jubiläumshelferfest anlässlich der 20. Veranstaltung musste ebenfalls coronabedingt abgesagt werden. „Schade, aber hilft ja nichts in dieser ernsten Situation“, so Drexl. „Wir hoffen, dass die Faschingsfreunde, Narren, Zuschauer und Helfer alle gesund und munter bleiben. Nach der Zwangspause findet der Gaudiwurm am Faschingssamstag, 26. Februar 2022 wieder statt.“

