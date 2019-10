Unterwegs mit dem Rattenfänger von Landsberg

Plus Steffen Werner geht im Auftrag der Stadt gegen die Ratten am Hauptplatz und im Herkomerpark vor. Warum er gegen die intelligenten Tiere auf Tricks zurückgreifen muss.

Manche halten sie als possierliche Haustiere, doch vor allem ihre wild lebenden Vertreter sorgen oft für Schreckensschreie, wenn sie auftauchen: Ratten. Auch in Landsberg ließen sich die intelligenten Nager wieder vermehrt in der Innenstadt sehen, die Stadt hat Fallen aufstellen lassen. Das Landsberger Tagblatt hat mit Steffen Werner aus Augsburg getroffen. Er hat den Auftrag, die Ratten zu bekämpfen.

Doch zuerst einmal zur Ratte an sich: Es gibt die Wanderratte (Rattus norvegicus), die sich im Siedlungsbereich des Menschen niederlässt und gerne in Kanälen, aber auch in Kellern oder auf Müllhalden haust. Sie stammt laut Wikipedia aus dem nördlichen Ostasien und misst von Kopf bis Rumpf 18 bis 26 Zentimeter, der Schwanz noch mal 14 bis 21 Zentimeter. Die Hausratte (Rattus rattus) ist kleiner, ihre Körperlänge beträgt 18 bis 23 Zentimeter, dafür ist der Schwanz mit 18 bis 23 Zentimetern länger. Als ihre Heimat gilt Südindien. Sie wird auch als Schiffsratte bezeichnet, da sie sich über die Schifffahrt weltweit verbreitete. In kälteren Gefilden lebt sie in Häusern und Vorratsgebäuden.

Am Mutterturm und am Hauptplatz wurden Fallen aufgestellt

Zurück zu den Landsberger Ratten: Werner arbeitet schon seit vielen Jahren für die Stadt und ist auch jetzt wieder tätig. Er hat am Hauptplatz und am Mutterturm Köderfallen aufgestellt. Die beim Mutterturm im Herkomerpark hat er bereits am Mittwoch entfernt. Wie berichtet, war keiner der Köder von einer Ratte angefressen, somit gibt es dort derzeit keinen Befall, wie Werner erläutert. Bewiesen war mit der Kontrolle der Blechfallen auch, dass ein Hund, der Vergiftungserscheinungen gezeigt hatte, das Gift nicht dort aufgenommen hatte.

Werner zeigt, wie die Köder in den Fallen gesichert sind, sodass sie von den Tieren nicht herausgezogen werden können. Durch die Öffnung, hinter der sich auch noch eine kleine Unterteilung des Kastens befindet, können laut dem Schädlingsbekämpfer nur Nager kommen. Und natürlich Schnecken, an einem Köder am Mutterturm hatte es entsprechende Fraßspuren gegeben.

Ratten sind intelligent

Am Hauptplatz – dort sind an den Bäumen Fallen aufgestellt – hat Werner eine tote Ratte gefunden. Das bedeutet aber nicht, dass nicht noch weitere Tiere verendet sind. Denn es handelt sich laut Werner um ein langsam wirkendes Gift, das die Blutgerinnung stört: „Die Ratte verblutet.“ Es sei seines Wissens nach ein schmerzfreier Tod.

Dass das Gift langsam wirkt, ist wichtig, denn Ratten sind schlaue Tiere, wie Werner erzählt. Bekommen die sozial lebenden Tiere mit, dass ein Artgenosse stirbt – direkt nachdem er etwas gefressen hat –, meiden die anderen Ratten diese Futterstelle. Dadurch, dass der Tod später eintritt, stellen die Ratten keine Verbindung zu den Köderfallen her.

Der Lech stellt für die Tiere einen idealen Lebensort dar

Die Köderfallen werden dann solange aufgestellt, bis die Köder nicht mehr angenommen werden, erzählt Werner – darum hat er auch die Fallen am Mutterturm abgebaut. In Kanälen lege er manchmal auch Fallen mit Futter, aber ohne Gift aus, um den Befall festzustellen. Die Stadt Landsberg sei sehr hinterher bei der Rattenbekämpfung, erzählt Steffen Werner. Bei einem geringsten Verdacht werde reagiert und an Brennpunkten werde immer wieder bekämpft. Die Problematik sei in Landsberg freilich, dass ein Gewässer wie der Lech ein natürlicher Lebensraum für die Tiere sei und sie immer wieder einwanderten.