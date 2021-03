08:01 Uhr

Update: Corona-Inzidenz steigt im Kreis Landsberg um mehr als zehn Punkte

Im Kreis Landsberg steigt die Sieben-Tage-Inzidenz stark an. Das Landratsamt informiert über den aktuellen Stand bei den Impfungen.

Von Christian Mühlhause

Im Landkreis Landsberg haben 13 positive Tests auf das Coronavirus zu einem deutlichen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz geführt. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Lag dieser Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag noch bei 34,1, meldet das Institut am Montagmorgen 44,9. Im bayernweiten Vergleich liegt die Inzidenz zwar nach wie vor deutlich unter dem Durchschnitt (110,7), ist aber nicht mehr die Niedrigste im Freistaat. Für Neu-Ulm und Dillingen weist das RKI noch niedrigere Werte aus.

Seit Beginn der Pandemie im Landkreis Landsberg 58 Tote

Seit dem Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr wurden im Landkreis Landsberg insgesamt 3144 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. In Quarantäne befinden sich aktuell laut Landratsamt Landsberg 80 positiv getestete Personen (Vortag 94) und 307 Kontaktpersonen (Vortag 284).

Im Klinikum Landsberg werden derzeit acht Patienten wegen Covid-19 behandelt. Zwei Patienten liegen auf der Intensivstation und einer muss beatmet werden. Bislang sind 58 Menschen im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 gestorben. Zuletzt meldete das Landratsamt Landsberg am Freitagmorgen ein weiteres Todesopfer. Laut Behörde handelte es sich um einen betagten Menschen mit Vorerkrankungen. Das Landratsamt hat am Montagmorgen zudem neue Zahlen veröffentlicht zum Impfen. Demnach haben 10.587 Personen bereits ihre erste Impfung erhalten und 4374 auch schon die zweite Impfung.

Bund und Länder beraten heute über weiteres Vorgehen

Am heutigen Montag berät Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Lage. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ist eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April im Gespräch.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen