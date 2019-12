Urbanes Leben: Der Investor baut keinen zweiten Kindergarten

Plus Der Investor des neuen Stadtviertels Urbanes Leben am Papierbach finanziert keinen weiteren Kindergarten. Über ein anderes Geschäft zwischen Stadt und ehret+klein wird verhandelt.

Mehr Geld für den deutlich teurer gewordenen Lechsteg konnte Oberbürgermeister Mathias Neuner ( CSU) beim Papierbach-Investor im Sommer zwar nicht locker machen. Dafür aber präsentierte er damals ein anderes Angebot: ehret+klein wäre bereit, auf dem Gelände des bisherigen Jugendzentrums eine zweite Kindertagesstätte für die Stadt zu errichten. Doch auch daraus wird nun definitiv nichts. Das wurde bei den Haushaltsberatungen im Finanzausschuss bekannt. Über ein zweites Geschäft zwischen Stadt und ehret+klein werde aber weiter verhandelt, so der Oberbürgermeister.

Nach dem mit der Stadt geschlossenen städtebaulichen Vertrag wird die Papierbach-Gesellschaft eine kleinere Tagesstätte für 46 Kinder an der Von-Kühlmann-Straße errichten und betreiben beziehungsweise betreiben lassen. Für eine weitere Einrichtung mit 112 Plätzen an der Spöttinger Straße ist die Zahlung eines Zuschusses an die Stadt vereinbart. Zwar hatte es bereits vor Abschluss des Vertrags den Vorschlag gegeben, auch die größere Tagesstätte vom Investor bauen und betreiben zu lassen, das hatte jedoch der Stadtrat abgelehnt.

Fundamentale Kritik der UBV

Im Sommer kam die Idee nochmals auf den Tisch: Neuner berichtete im Zusammenhang mit der Kostendiskussion beim Lechsteg, dass ehret+klein auch bereit wäre, eine zweite Tagesstätte zu bauen. Neuner bewertete das damals als diskutable Offerte. Allerdings schlug dieser Überlegung auch fundamentale Kritik etwa der UBV entgegen. Diese befürchtete, dass eine privatisierte Kinderbetreuung am Ende teurer werde als nach der sonst üblichen kommunalen Kalkulation, und dies zulasten der Familien gehen würde.

Nun aber scheitere eine zweite ehret+klein-Kita an den rechtlichen Gegebenheiten, erklärte Oberbürgermeister Neuner gegenüber dem LT. Das Problem sei, dass diese Einrichtung anders als an der Kühlmannstraße auf einer städtischen Fläche errichtet werden soll. Dabei müsse das Vergaberecht beachtet werden. Ein solches Projekt einfach dem Bauträger zu überlassen, würde gleichsam einer Vergabe an einen Generalunternehmer entsprechen, dabei müssten aber die Wettbewerbsregeln beachtet werden – etwa durch weitere Angebote. Weiter im Gespräch mit den Papierbach-Investoren sei er jedoch wegen des Kaufs sogenannter SoBoN-Wohnungen, berichtete Neuner weiter.

An der Schongauer Straße Bauland verkaufen?

Mit dieser Idee war der Oberbürgermeister vor einigen Wochen Forderungen aus dem Stadtrat begegnet, die Stadt möge endlich mit dem Bau von sozial gefördertem Wohnraum am Wiesengrund an der Schongauer Straße beginnen. Eine der Bedingungen für die Bebauung des ehemaligen Pflugfabrik-Geländes ist, dass dort ein 30-prozentiger Anteil von Wohnungen errichtet wird, die nach den Bestimmungen für die Sozialgerechte Bodennutzung (SoBoN) vermietet oder verkauft werden müssen, damit auch Personen mit niedrigeren Einkommen Wohnraum finden. Neuner hat dabei für die Stadt rund 70 Verkaufs-Wohnungen im Blick. Diese könnten mit dem Geld gekauft werden, das in die Stadtkasse käme, wenn an der Schongauer Straße Bauland verkauft würde.

Welche Wohnungen werden gefördert?

Voraussetzung für den Wohnungskauf sei jedoch auch, dass die Stadt dabei im Rahmen des Wohnungsbaupakts in den Genuss einer 30-prozentigen staatlichen Förderung komme. Das sei auch möglich, wenn nicht gebaut, sondern gekauft werde. Allerdings sei der Pakt befristet und es müsse beispielsweise geklärt werden, ob auch Wohnungen gefördert würden, die erst nach einem eventuellen Auslaufen des Förderprogramms fertiggestellt werden. Außerdem müsste der städtebauliche Vertrag geändert werden. Bislang ist darin festgelegt, dass die Wohnungen an Selbstnutzer mit niedrigem Einkommen verkauft werden müssen.

Auch diese Idee Neuners war im Stadtrat umstritten. Aufgeschlossen zeigte sich Dr. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte). Er berechnete schon überschlägig eine Rendite der Stadt von 2,3 bis 4,4 Prozent. Andere Stadträte verweisen aber darauf, dass durch den Kauf der ohnehin geplanten Wohnungen keine zusätzlichen Einheiten entstünden, die man in Landsberg brauche.

Die Zahl der Wohnungen ist immer gleich

Diese Argumentation ficht Neuner nicht an: „Ob wir die Wohnungen am Papierbach haben oder am Wiesengrund ist wurscht.“ Ihre Zahl sei immer gleich, egal, ob die Stadt selbst am Wiesengrund baue und die SoBoN-Wohnungen andere kauften oder ob die Stadt diese erwerbe und dafür einen Investor an der Schongauer Straße bauen ließe. Ziel der Verhandlungen sei, dem Stadtrat eine diskussions- und entscheidungsfähige Vorlage zu geben. Wann dies der Fall sein werde, ließ Mathias Neuner offen.

