Urbanes Leben am Papierbach: Keine Lechphilharmonie in Landsberg

Der geplante Veranstaltungssaal im neuen Stadtviertel in Landsberg ist Thema im Bauausschuss. Ein Drogeriemarkt hat schlechte Karten.

Von Gerald Modlinger

Mit einigen Änderungswünschen gegenüber dem bisherigen Bebauungsplan für das „Urbane Leben am Papierbach“ (ULP) hat sich der Bauausschuss des Landsberger Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung befasst. Unter anderem soll die Einzelhandelsfläche im Bereich Spöttinger Straße/Kreisverkehr (Baufeld A2) geteilt werden. Eine kurze Debatte gab es dabei auch zum geplanten Veranstaltungssaal auf dem Gelände der ehemaligen Pflugfabrik.

Die Stadtbaumeisterin muss Sorgen zerstreuen

Bei der gewünschten Neuaufteilung der Einzelhandelsfläche (1100 und 590 Quadratmeter Verkaufsfläche statt bisher bis zu 1900 Quadratmeter für eine Einheit) hakte Franz Daschner (UBV) ein. Er vermutete, dass da ein Drogeriemarkt eröffnet werden solle. Stadtbaumeisterin Birgit Weber versuchte, diese Sorge zu zerstreuen: „Eine Drogerie wäre kein Befreiungstatbestand“, erklärte sie. Eine Sortimentsliste regelt, welche Branchen zum Schutz der Innenstadt, nicht an Randlagen angesiedelt werden dürfen. Dazu zählen auch Drogeriemärkte. Diese Beschränkung gilt - wie zum Beispiel für das Fachmarktzentrum - auch für das ULP.

Alle Bauausschussmitglieder überzeugen konnte Weber damit nicht. Die Aufteilung der Einzelhandelsflächen wurde mehrheitlich mit 9:4 beschlossen, dagegen stimmten die UBV-Vertreter und Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte). Als es danach um das Baufeld B1 (an der Von-Kühlmann-Straße) ging, in dem auch ein Veranstaltungssaal geplant ist, meldete sich wiederum Hans-Jürgen Schulmeister zu Wort: Er regte an, den Saal höher zu bauen, um einen hochwertigen Konzertsaal zu bekommen, woraufhin in der Sitzung schnell das Wort von einer „Lechphilharmonie“ die Runde machte.

Stellplätze müssen verlagert werden

Die Stadtbaumeisterin sah jedoch keinen Bedarf für einen „Spitzensaal“, und verwies dabei auch auf ein entsprechendes Gutachten: „Wir sind ein Mittelzentrum, kein Oberzentrum, das wäre für uns einfach eine Nummer zu groß.“ „Wir sollten mit den Beinen auf der Erde bleiben“, befand schließlich auch Dieter Völkel (SPD). Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) versicherte, dass der geplante Saal „durchaus für viele Veranstaltungen gut geeignet ist“.

Zu beschließen gab es dazu nichts, denn die Raumhöhe des Veranstaltungssaals stand gar nicht auf der Tagesordnung, sondern nur eine weitere geringfügige Überschreitung des Bauvolumens und der Gebäudehöhe sowie eine Verlagerung eines Teils der in diesem Baufeld benötigten Stellplätze in die Baufelder B3 und C. Dies, so wurde im Bauausschuss erklärt, sei notwendig, weil die Grundwasserverhältnisse in diesem Bereich nur ein Tiefgaragengeschoss zuließen.

