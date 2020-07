15:24 Uhr

Urbanes Leben am Papierbach: Namen für Gebäude gesucht

Auf dem Gelände der ehemaligen Pflugfabrik in Landsberg entsteht das neue Stadtviertel „Urbanes Leben am Papierbach“.

Wie sollen die neuen Gebäude am Landsberger Papierbach heißen? Ab sofort werden Vorschläge angenommen.

Casting in Landsberg: Für die Gebäude im neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach (ULP) werden Namensvorschläge gesucht. Investor ehret+klein lobt einen Wettbewerb aus und bittet um Vorschläge.

Mit dem voranschreitenden Hochbau für Baufeld A1 Süd und Baufeld B2 nimmt ULP sichtbar Gestalt an. „Im Zuge des kontinuierlichen Baufortschritts sollen die Bezeichnung der Baufelder mit Leben gefüllt und die Gebäude getauft werden. Denn aktuell tragen die zwölf Baufelder und Gebäude noch technische Projektnamen, wie ’Baufeld A1’ oder ’Baufeld D’“, teilt ehret+klein mit. Gemeinsam mit der Bürgergruppe ULP möchte man deshalb auf Identitätssuche gehen und die Landsberger zum Namensgebungswettbewerb einladen.

Bis Ende des Monats kann abgestimmt werden

Im ersten Schritt werden für die südlichen Bauabschnitte in Quadranten 1 und 2 die Namensvorschläge für Gebäude A1, A2, A3, B1, B2 und D auf der Website ampapierbach-landsberg.de gesammelt. „Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Empfehlenswert sind identitätsstiftende und gut einprägsame Namen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zur Inspiration finden sich auf der Homepage einige Fakten und geschichtliche Hintergründe zum Areal. Die Gebäudenamen können einen regionalen Bezug haben und auch ortsprägenden Persönlichkeiten gewidmet sein. In einer Eingabemaske auf der Website können Interessierte ihre Vorschläge bis zum 31. Juli eintragen.

Anschließend trifft die Bürgergruppe ULP mit ehret+klein gemeinsam eine Vorauswahl, über die wiederum die Öffentlichkeit online abstimmen darf. Mitte September werden die erstplatzierten Namen verkündet. Nach der Realisierung wird jedes Baufeld und Gebäude entsprechend getauft. (lt)

