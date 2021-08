Utting

Die Schule ist die nächste große Baustelle in Utting

In den 1960er-Jahren wurde die Uttinger Schule um einen Neubau erweitert. Er diente der früheren Hauptschule, jetzt werden die Räume anderweitig für Hort, Mittagsbetreuung und Volkshochschule genutzt und dort besteht einiger Sanierungsbedarf.

Plus Während der älteste Teil der Uttinger Schule solide dasteht, besteht am Anbau aus den 1960er-Jahren erheblicher Sanierungsbedarf. Da stellt sich auch die Frage: Gibt es auch noch andere Möglichkeiten?

Von Frauke Vangierdegom

Rund 2,3 Millionen Euro teuer könnte sie werden, die energetische Teilsanierung der Uttinger Grundschule. Das erfuhren die Gemeinderatsmitglieder in der jüngsten Sitzung von Planer Benedikt Sunder-Plassmann. Konkret geht es um den Anbau aus den 1960er-Jahren, dessen Flachdach 1983 durch ein verzinktes Satteldach ersetzt wurde. Das, so Sunder-Plassmann, sei mittlerweile so kaputt, dass eine Erneuerung nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden könne.

