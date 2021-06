Familienstreit eskaliert in Utting: Mann wird in Klinik eingewiesen

Mitten in der Nacht eskaliert in Utting ein Familienstreit. Ein Vater ruft wegen seines Sohnes die Polizei. Die Beamten können den Mann nur schwer bändigen.

In der Nacht auf Montag hat sich in Utting ein Familienstreit abgespielt, der total eskaliert ist. Wie die Polizei mitteilt, setzte ein Mann gegen 1.15 Uhr einen Notruf ab und teilte mit, dass sein Sohn völlig durchdrehe. Da es zu massiven Bedrohungen gekommen war und der 38-Jährige stark unter Alkohol- und vermutlich Drogeneinfluss stand, wurde er wegen akuter Fremdgefährdung in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Da er mit dieser Maßnahme nicht einverstanden war und den Aufforderungen der Beamten nicht nachkam, sollte er zur Eigensicherung gefesselt werden. Dabei leistete er Widerstand und beleidigte die Polizisten. Letztendlich konnte er in den Streifenwagen gebracht und in die Klinik eingeliefert werden. Verletzt wurde niemand. (lt)