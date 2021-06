Jugendliche heizen auf Rollern durchs Uttinger Freizeitgelände

Auf ihren Rollern rasen Jugendliche durch das Freizeitgelände in Utting. Ein Mann stellt sich ihnen in den Weg. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Was mehrere Jugendliche angetrieben hat, mit ihren Rollern am Sonntag durch das Freizeitgelände in Utting zu heizen, bringt die Polizei vermutlich noch heraus: Ein Täter ist bereits ermittelt, aber nach den weiteren Verkehrsrowdys wird noch gefahndet.

Am Sonntag, gegen 18.20 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass mehrere Jugendliche auf ihren Motorrollern, zwei davon mit Sozius, im Freizeitgelände den eigentlich durch eine Schranke abgesperrten Campingplatz und Fußgängerbereiche befahren, ohne sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten.

Ein Mann versucht, die Jugendlichen aufzuhalten

Ein Angestellter des Campingplatzes versuchte nach Angaben der Polizei noch, die insgesamt fünf Jugendlichen aufzuhalten, was aber nicht gelang. Anschließend entfernten sich die drei Rollerfahrer mit ihren Beifahrern mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zunächst entgegen einer Einbahnstraße, ohne Rücksichtsicht auf die dortigen Passanten zu nehmen. Danach flüchteten sie, so die Polizei weiter, verbotswidrig über den direkt am Seeufer entlangführenden Fuß- und Radweg in Richtung Schondorf am Ammersee.

Da sich ein aufmerksamer Passant zumindest eines der Rollerkennzeichen merken konnte, wurde inzwischen einer der Rowdys, ein 17-jähriger Schüler aus Denklingen, überführt. Er muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte, unter anderem Gefährdung des Straßenverkehrs, verantworten. (lt)

Die Polizei sucht noch dringend weitere Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08807/92110 melden sollen.

Lesen Sie dazu auch: