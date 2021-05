Utting

24.05.2021

Wasserwacht: Dramatische Rettungsaktion unter gekentertem Boot

Von Frauke Vangierdegom

Dramatische Szenen spielten sich am Pfingstsonntag auf dem Ammersee ab. Etwa 500 bis 600 Meter vor dem Uttinger Freizeitgelände kämpfte eine vierköpfige Familie mit zwei Kleinkindern um ihr Leben. Nur wenig später geriet ein völlig entkräfteter Segler in große Not.

