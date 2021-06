Utting

14:14 Uhr

Wo in Utting ein Platz für die Wasserschutzpolizei sein könnte

Jetzt wird geprüft, wo es in Utting einen Alternativstandort zum Holzhauser Dampfersteg geben könnte, um ein Bootshaus für die Wasserschutzpolizei am Ammersee zu bauen.

Plus Damit der Dampfersteg in Holzhausen kein Thema mehr ist: Bürgermeister Florian Hoffmann präsentiert einen möglichen Standort für ein Bootshaus in Utting.

Von Gerald Modlinger

Wo wäre in Utting ein geeigneter Standort für ein Bootshaus der Dießener Wasserschutzpolizei? Über diese Frage wird seit Monaten hinter den Kulissen gesprochen. Das hat jetzt das Innenministerium auf Nachfrage bestätigt. Die Initiative dazu ging vom Uttinger Bürgermeister Florian Hoffmann aus. Er erklärt, warum er einen neuen Standort ins Gespräch gebracht hat.

