Utting will Hundesteuer-Sünder leichter aufspüren

Plus Ab Januar gilt für Hundehalter in Utting eine neue Satzung. Damit soll es einfacher werden, nicht angemeldete Hunde ausfindig zu machen. Auf welche Hilfe die Gemeinde bei der Kontrolle setzt.

Von Frauke Vangierdegom

236 gemeldete Hunde gibt es in Utting. Für sie, beziehungsweise ihre Halter, tritt am 1. Januar 2021 eine neue Satzung in Kraft. Die wichtigste Änderung gegenüber der bisher bestehenden gibt der Gemeinde ein Instrument an die Hand, mit dem „Hundesteuer-Sünder“ leichter aufgespürt werden können.

Die neue Satzung passt sich, so erläuterte Bürgermeister Florian Hoffmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Utting, der Mustersatzung des Bayerischen Innenministeriums an.

Hundemarke: Aus Freiwilligkeit wird Pflicht

Die wichtigste Änderung gegenüber der derzeit geltenden Satzung aus dem Jahr 2013 ist die, dass die von der Gemeinde ausgegebene Hundemarke künftig am Halsband des Hundes getragen beziehungsweise vom Gassigeher mitgeführt werden muss. Aus der Freiwilligkeit wird also eine Verpflichtung. Damit ließe sich leichter und schneller feststellen, ob ein Hund in der Gemeinde angemeldet ist oder nicht. „Das war bis jetzt nirgendwo festgeschrieben worden“, so Hoffmann.

Niedergeschrieben in der neuen Satzung ist auch die Definition der Einöde. Denn Hunde, die in Einöden gehalten werden, sind um die Hälfte steuerermäßigt. „Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 Meter Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt ist.“ In Utting gibt es im Übrigen nur eine einzige Einöde, den Reichhof.

Gefragt nach den Einnahmen, die Utting aus der Hundesteuer generiert, antwortete Geschäftsstellenleiter Florian Zarbo: „Das sind jährlich 14.850 Euro. Wir haben das große Glück, dass die Leute in Utting darauf achten, ob ein Hund eine Marke trägt oder nicht.“ In drei Fällen habe die Gemeinde bereits die Steuern nachverlangen können, mit einem weiteren Fall sei man gerade befasst.

Utting setzt auf achtsame Bürger

Auf die Achtsamkeit der Bevölkerung setzt die Gemeinde auch nach Inkrafttreten der neuen Satzung. „Natürlich werden unsere Bauhofmitarbeiter ein Auge darauf haben, ob die Hunde der Uttinger mit einer Marke ausgestattet sind oder nicht“, so Zarbo. Einen Ordnungsdienst oder Ähnliches, der mit der Kontrolle der Hundehalter beauftragt werden könne, gibt es in Utting nicht.

Das Mitführen der Hundemarke beim Gassigehen (im Bild ein Hund mit der Hundemarke der Stadt Kempten im Allgäu) wird in Utting ab Januar zur Pflicht. Bild: Benedikt Siegert (Symbolbild)

Nicht ändern wird sich mit Inkrafttreten der neuen Satzung die Höhe der Steuern. Diese liegen derzeit pro Hund bei 60 Euro pro Jahr. Kampfhunde, für die Steuern in Höhe von 600 Euro fällig würden, gibt es nach Angaben Zarbos in der Gemeinde Utting nicht.

Wie hoch die jährlichen Ausgaben für die Entleerung der Hundekot-Stationen und die Beschaffung der Hundebeutel sind, lasse sich nicht detailliert sagen. Auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts erläuterte Zarbo: „Wir hatten im vergangenen Jahr für die gemeindliche Müllentsorgung Verwaltungskosten in Höhe von 7000 Euro. Dazu gehört auch die Leerung der Hundekot-Stationen, da die Beutel mit dem Restmüll entsorgt werden müssen. Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind auf jeden Fall ausreichend, um die Kosten zu decken.“ Gleichzeitig betont Zarbo, dass diese Kosten heuer wohl deutlich ansteigen würden, und nennt das Stichwort „Urlaub dahoam“.

Deutlich mehr Müll

Da coronabedingt viel mehr Menschen ihre Freizeit in Utting verbrächten, sei auch das Müllaufkommen in den öffentlichen Mülleimern deutlich gestiegen. In der Sitzung bedankte sich Bürgermeister Florian Hoffmann ausdrücklich bei Florian Zarbo und seinem Team in der Verwaltung, die „die Mustersatzung, die erst im August gekommen ist, so schnell für Utting fertiggestellt haben“.

