Uttinger Corona-Teststation wird gut angenommen

Damit die Uttinger sich schnell auf das Coronavirus testen lassen können, gibt es in der Gemeinde ab sofort eine eigene Teststation. Und die kommt bei den Bürgern sehr gut an.

Von Frauke Vangierdegom

Seit Montag können sich Uttinger Bürger im evangelischen Gemeindezentrum auf das Coronavirus testen lassen. Und gleich zum Auftakt nutzten 60 Uttinger die Gelegenheit.

Die Ammerseegemeinde ist damit die erste im Landkreis, die außerhalb des Impfzentrums in Penzing eine solche Station anbietet. Am Wochenende nahm Bürgermeister Florian Hoffmann die Teststation offiziell in Betrieb. Wie das Landsberger Tagblatt bereits berichtete, war die Station auf Initiative des SPD-Gemeinderats Helmut Schiller in Zusammenarbeit mit Ärzten und Apotheken auf die Beine gestellt worden.

Zweimal pro Woche ist geöffnet

Geöffnet ist die Station jeden Montag und Freitag zwischen 7 und 9 Uhr. Angeboten werden neben Antigen-Schnelltests auch Hilfe und Unterstützung für die Verwendung der sogenannten Laientests. Im Rahmen einer Zoom-Konferenz sollen am Donnerstag, 18. März, von 19 bis 20 Uhr, alle Uttinger darüber informiert werden, was jeder einzelne tun kann, um der Coronapandemie so bald als möglich Herr zu werden.

