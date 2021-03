vor 32 Min.

Uttinger Granatenfund: Mutter startet Petition für Finder

Plus Gegen den Magnetangler aus Utting wird ermittelt. Jetzt soll dem jungen Mann eine Online-Eingabe bei der Regierung von Oberbayern helfen.

Von Gerald Modlinger

Zu dem Fund einer Handgranate am Dampfersteg in Utting und den Ermittlungen gegen den Finder läuft nun eine Online-Petition an die Regierung von Oberbayern. Initiiert wurde die Eingabe von der Mutter der Besitzerin der Magnetangel, mit der ein 17-jähriger Uttinger die Waffe aus dem Ammersee gezogen hatte - was sie damit erreichen will, schilderte sie dem LT.

Wie berichtet, hatte der 17-Jährige am Samstagnachmittag mit der Magnetangel seiner gleichaltrigen Freundin aus Eresing ein Metallstück aus dem Wasser gezogen, das sich als scharfe Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entpuppte. Daraufhin wurde der Summerpark abgesperrt, der Kampfmittelräumdienst brachte den Sprengkörper kontrolliert zur Explosion.

Was dem Angler vorgeworfen wird

Während die Waffe damit unschädlich gemacht wurde, erhielt der junge Mann, der mit dem Magneten geangelt hatte, zwei Anzeigen: Einmal, weil er den im Winter abgesperrten Dampfersteg betreten hatte. Ihm wird vorgeworfen, damit eine Straftat, nämlich einen Hausfriedensbruch, begangen zu haben. Außerdem stehe eine Ordnungswidrigkeit im Raum, denn mit einem Magneten zu angeln sei nach dem Wasserhaushaltsgesetz in Bayern grundsätzlich nicht erlaubt. Ob die Anzeigen weiterverfolgt werden, liegt nun im Ermessen der Staatsanwaltschaft und des Landratsamts.

Nun hat die Mutter der Besitzerin der Magnetangel, Andrea Papadopulos, auf openpetition.de eine Online-Eingabe eingerichtet, die sich an die Regierung von Oberbayern wendet: Darin wird gefordert, dass die zwei Jugendlichen keine Strafe bekommen sollen. Stattdessen sollten sie eine Anerkennung erhalten für ihr pflichtbewusstes Handeln. Die Mutter verweist darauf, dass die Granate direkt neben dem Dampfersteg gefunden wurde, wo im Sommer zahlreiche Badegäste schwimmen gehen, sie hätte längst explodieren können. „Es kann einfach nicht sein, dass man eventuell was Schlimmes verhindert hat, ehrlich war und es gemeldet hat und dann dafür bestraft werden soll“, schreibt Papadopulos. Außerdem sei nicht ersichtlich gewesen (etwa durch Schilder), dass mit Magneten nicht geangelt werden dürfe.

So viele unterstützen bislang die Petition

Stand Donnerstagnachmittag wurden bereits 78 Unterstützer der Petition gezählt. Allerdings ist sie auf openpetition.de nicht öffentlich gelistet, weil sie sich ausschließlich mit dem Einzelinteresse des Petenten befasst, wie es auf der Webseite heißt. Trotzdem ist für Aufmerksamkeit gesorgt: Ihre Tochter, sagt Papadopulos, trommle im Freundes- und Bekanntenkreis und teile die Petition in den Sozialen Medien. Wie die Ermittlungen für den Granatenfinder ausgehen, ist derweil noch offen. Bislang habe man weder von der Staatsanwaltschaft noch vom Landratsamt etwas erhalten. Sie hoffe aber nach der Lage der Dinge, dass die Anzeigen fallengelassen würden.

