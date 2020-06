06:56 Uhr

VHS-Kurse finden nur in ganz ganz kleinem Rahmen statt

Plus Wegen der Corona-Pandemie steht die Landsberger Volkshochschule vor Problemen. So reagiert die Stadt.

Die Corona-Krise trifft auch die Volkshochschule (VHS) Landsberg. Der Lockdown führt zu Kursausfällen, und der Volkshochschule – beziehungsweise den Dozenten – fehlt Geld: Rund 84.000 Euro an Honoraren könnten in diesem Semester nicht ausbezahlt werden, selbst wenn alle noch ausstehenden Honorare gezahlt würden, so die derzeitige Rechnung der VHS, die Leiterin Silvia Frey-Wegele jetzt im Stadtrat vortrug.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Was noch stattfinden kann, und was nicht, ist offen: Wie Präsenzkurse abgehalten werden könnten, dazu gibt es laut Silvia Frey-Wegele noch keine Regelungen. Normalerweise fallen Kurse mit zu wenigen Teilnehmern aus Normalerweise müssen die VHS-Kurse einen Deckungsbeitrag von zehn Prozent erwirtschaften, wie es in der Sitzung hieß. Kommen zu wenig Teilnehmer, um das zu gewährleisten, fällt der entsprechende Kurs aus. Der Stadtrat stimmte jetzt zu, dass in Corona-Zeiten bis auf Weiteres auf diese Regelung verzichtet wird und Kurse bei einer Mindestteilnehmerzahl von drei Personen stattfinden dürfen. Der Stadtrat und die Volkshochschule wollen so ihre teilweise bereits seit Jahren an der VHS lehrenden Referenten unterstützen, die sich teilweise in „prekären Situationen“ befänden, so Silvia Frey-Wegele. So soll auch die Qualität der Landsberger VHS erhalten bleiben. Die VHS-Leiterin sprach sich gegen eine Gebührenerhöhung aus und verwies darauf, dass gerade jetzt ein kostengünstiges Bildungsangebot wichtig sei. Laut Volkshochschule könnte sich der negative Deckungsbeitrag bei 10.000 Euro bewegen. (smi)

Themen folgen