vor 5 Min.

VHS startet ins neue Semester

Landsberg und Kaufering haben einen Termin im Blick

Die Volkshochschulen (VHS) Landsberg und Kaufering stehen am Start des Frühjahr-Sommersemesters. Auch wenn noch nicht bekannt ist, ob Präsenzveranstaltungen nach dem 7. März wieder möglich sind, sind die beiden Volkshochschulen gut vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Geplant ist der Semesterstart für den 1. März. Das breite Spektrum an Themen über die sechs Programmbereiche hinweg findet man auch im kommenden Semester. Die Anzahl der Veranstaltungen selbst wurde aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemieregelungen etwas verringert. Anmeldungen sind bereits möglich. Die VHS in Landsberg und die VHS in Kaufering haben alle Veranstaltungen auf ihre jeweilige Webseite gestellt, wo sie täglich aktualisiert werden. Selbstverständlich kann man sich auch telefonisch oder per E-Mail erkundigen, wann der Wunschkurs voraussichtlich startet. Ein persönlicher Besuch in den Büros ist im Moment nicht möglich.

Grundsätzlich werden neben Präsenzkursen drei unterschiedliche Veranstaltungsformen angeboten: Manche Kurse starten als Onlinekurs und gehen sofort wieder in die Präsenzform über, sobald die Regelungen es zulassen. In einzelnen Kursen sind auch Zusatzmodule im Internet vorgesehen, falls eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer nicht in die VHS kommen kann. Und es gibt reine Onlineveranstaltungen, die auf jeden Fall stattfinden.

Natürlich hoffen beide Bildungseinrichtungen auf eine baldige Wiederöffnung ohne Einschränkungen. Der Schwerpunkt im VHS-Programm wird deshalb auch im neuen Semester wieder auf der persönlichen Begegnung liegen. (lt)

Erreichen kann man die VHS in Landsberg jederzeit online oder telefonisch unter 08191/128-311, die in Kaufering unter 08191/664220.

Themen folgen