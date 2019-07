vor 17 Min.

Vandalismus: Unbekannte beschädigen ein Marterl

Ihre Wut haben Unbekannte an einem Marterl in Dettenhofen ausgelassen. Jetzt ermittelt die Polizei.

In Dettenhofen haben Unbekannte ein Marterl beschädigt. Die Beschädigung erfolgte nach Auffassung des Eigentümers vorsätzlich. In der Zeit zwischen dem 3. und 11. Juli wurde die rechte hintere Kupferblechverkleidung des Marterls weggerissen. Der Rest verblieb an dem Marterl, sodass die Polizei einen Diebstahl ausschließt. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro beziffert.

Das Marterl steht am Ortsende in Richtung Obermühlhausen, rechts den Berg hinauf, an der ersten Kreuzung. Dort parken auch oftmals Gäste von Veranstaltungen in einer nahe gelegenen Gaststätte. (lt)

Hinweise an die Polizei in Dießen unter Telefon 08807/9211-0 zu melden.

