Vater und Sohn „steuern“ die Dießener Segelschule

Stefan Marx betreibt in Dießen die älteste Binnensegelschule Deutschlands. Am Wochenende feiert sie ihren 90. Geburtstag. Zur Flotte gehört auch ein königliches Boot.

Von Frauke Vangierdegom

Das Segeln hat Stefan Marx als kleiner Bub gelernt. „Auf einem Pirat, einem kleinen Holzboot“, erinnert er sich an seine Anfänge zurück. Längst gibt er sein Wissen und seine Erfahrung an andere weiter. Seine Segelschule Marx in Dießen am Ammersee feiert in diesen Tagen ihr 90-jähriges Bestehen. Sie ist damit die älteste Binnensegelschule Deutschlands und wird von Stefan Marx seit 2001 betrieben.

Die nächste Generation ist an Bord

Inzwischen ist mit seinem Sohn Niki auch schon die nächste Generation in das Familienunternehmen eingestiegen.

Gegründet hat die Segelschule 1928 der Sattlergeselle Heinrich Seidl, dem schon kurze Zeit später im Dritten Reich schwere Zeiten bevorstanden. Die NS-Freizeitorganisation „Kraft durch Freude“ versuchte, den Segelbetrieb für politische Zwecke zu vereinnahmen. Vergeblich – Seidl weigert sich, an diesem Unterfangen teilzunehmen. Er musste seine Schule verkaufen, konnte sie sich aber 1952 zurückholen und schrieb die Erfolgsgeschichte weiter. Es folgte die Zeit des Wirtschaftswunders, die Bundesrepublik Deutschland boomte und immer mehr Aktivurlauber strömten an den Ammersee.

Im Alter von 85 Jahren übergab Heinrich Seidl 1991 den Familienbetrieb an seine Tochter Heide Tücking-Seidl, die diesen 2001 an Stefan Marx aus Utting verkaufte.

Mit Leidenschaft dabei

Seither sind Vater und Sohn mit Leidenschaft dabei, wenn es darum geht, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Freude am Segelsport näher zu bringen, Luv und Lee zu erklären, das richtige Setzen der Segel zu vermitteln und vor allem die Einzigartigkeit des Ammersees zu zeigen.

Einzigartig ist aber nicht nur der See an sich, einzigartig ist auch ein ganz besonderes Schiff, das sich in der Flotte der Segelschule befindet: Die Albatros. Ein stattlicher Zweimaster, der ursprünglich als Einmast-Gaffelkutter den Namen Skidbladnir trug und ein Geschenk des russischen Zaren Nikolaus II an den damaligen Württembergischen König Wilhelm II war.

Bis 1918 unter königlicher Flagge

Gebaut wurde das Flaggschiff der Marx’schen Flotte in der Hamburger Werft Max Oertz. Bis 1918 segelte sie unter königlicher Flagge auf dem Bodensee und wechselte nach dem Sturz der Monarchie mehrfach den Besitzer. Heinrich Seidl entdeckte das Schmuckstück 1936, brachte es an den Ammersee und baute den Kutter zur Zweimast-Yawl um. Bis heute ist die Albatros in Betrieb, für Schulungsfahrten oder Ausflugsfahrten. „Das geht aber nur, weil wir immer wieder viel Zeit und auch Geld in die Restaurierung und Erhaltung dieses schönen Schiffes stecken“, sagt Marx.

140.000 Euro in den Albatros investiert

Seit 2001 habe er schon um die 140.000 Euro in die Albatros investiert. Wer das Schmuckstück aus nächster Nähe einmal bewundern möchte, hat am kommenden Samstag Gelegenheit dazu. Dann nämlich wird der 90. Geburtstag der Segelschule gefeiert. Ab 13 Uhr steht das Schulgelände offen für jeden, der gratulieren und mitfeiern möchte. „Es gibt Kaffee und Kuchen, am Abend spielt eine Band auf dem Floß im See und es wird gegrillt“, verrät Marx, der, wenn er nicht gerade sein Wissen an Schüler weitergibt, auch heute noch gerne selbst eine Runde segelt auf seinem Heimatsee. „Das geht aber nur abends oder bei Starkwind, wenn die Schüler nicht raus können“, verrät er im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt.

Manchmal holt er das Spaßboot raus

Dann holt er gerne mal sein „Spaßboot“, wie er es nennt hervor, die wendige Rennyacht Asso 99. Um dieses Schiff optimal ausreizen zu können, braucht es allerdings eine sechsköpfige Crew, von der drei Mitglieder im Trapez hängen können. Dann kann ein solches Kielboot schon mal Geschwindigkeiten von über 20 Knoten, als rund 37 Stundenkilometer erreichen.

Und wenn es beschaulicher zugehen soll, etwa bei schönem Wetter, leichter Brise und einem atemberaubenden Blick in Richtung Berge, dann ist die Nomade, ein schnuckeliges Kayutboot, die richtige Wahl. „Die kann man gemütlich zu zweit segeln“, sagt Marx. Jetzt aber wird erst einmal gefeiert. Und zwar am Samstag, 28. Juli, ab 13 Uhr. Auf dem Programm steht unter anderem auch eine Fotoausstellung mit Videoinstallation.

