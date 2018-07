vor 36 Min.

VdK: Walter Eichner versteht sich auch als Mutmacher

Der Sozialverband VdK setzt bei seinem Neuanfang im Landkreis auf den Altlandrat als neuen Kreisvorsitzenden. Was ihn dazu bewegt, im Ruhestand erstmals wieder ein Amt anzunehmen.

Von Gerald Modlinger

Mit dem früheren Landrat Walter Eichner als neuen Vorsitzenden richtet der Sozialverband VdK im Landkreis den Blick nach vorne. Eichner wurde bei einem Kreisverbandstag am Donnerstag im Landratsamt von den 25 Delegierten einstimmig gewählt.

Aus dem alten Vorstand sind nur noch zwei dabei

Der Blick nach vorne und nicht zurück – nach den Querelen um den Rücktritt des früheren Landsberger Orts- und Kreisvorsitzenden Wolfgang Wähnert – zog sich wie ein roter Faden durch den Kreisverbandstag. Der Kreisvorstand wurde weitgehend neu aufgestellt: Mit den Beisitzern Johann Bauer aus Thaining und Josef Fürsicht aus Hofstetten sind nur noch zwei bisherige Vorstandsmitglieder in der Kreisführung vertreten. Neu im Amt sind neben Eichner auch sein Stellvertreter Klaus Koslowski (Stoffen), Schriftführerin Irmgard Nudlbichler (Penzing) sowie die Beisitzer Manfred Weber (Scheuring) und Michaela Geiger (Landsberg). Zur Schatzmeisterin soll Maria Dodell (Vilgertshofen) bestellt werden.

Für Walter Eichner ist der VdK-Vorsitz das erste größere Amt, das er nach dem Ende seiner Amtszeit als Landrat angenommen hat. Damit wolle er anderen Menschen, die krank sind oder eine Behinderung haben, Mut machen, in der Öffentlichkeit aufzutreten, erklärte er. Denn Walter Eichner ist selbst seit einiger Zeit durch Krankheit gehandicapt. Der 68-Jährige leidet unter einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Eichners Lungenfunktion ist dermaßen eingeschränkt, dass er ein Beatmungsgerät benötigt. Ein Täschchen mit flüssigem Sauerstoff für bis zu neun Stunden ist seither sein ständiger Begleiter, wenn er unterwegs ist, erzählt er. In seiner neuen Funktion beim VdK wolle er zeigen, „dass man auch mit einem Handicap ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft sein kann und sich niemand dafür schämen muss“.

Können alle am guten Lebensstandard teilhaben?

Seine Bewerbungsrede im Sitzungssaal des Landratsamts begann Eichner zwar so ähnlich wie er früher als Landrat den Landkreis beschrieben hatte. So hob er die hohe Lebensqualität, die florierende Wirtschaft, die gute Infrastruktur und das rege kulturelle Leben hervor. Die Frage sei aber, ob daran wirklich alle Menschen im Landkreis teilhaben könnten. Altersarmut und Vereinsamung seien auch im Landkreis ein Thema, und eine große Herausforderung sei das fehlende Personal vor allem in der Altenpflege. Mit Blick auf die Kosten für die Jugendhilfe meinte Eichner: „Ich will zwar nicht Alt gegen Jung ausspielen, aber bei dem, was für die alten Menschen da ist, ist schon noch Luft nach oben.“

Gegenüber dem LT erwähnt Eichner auch, dass er ja selbst aus einfachen Verhältnissen stamme, eine Putzfrau habe bei ihm immer mehr einen Stein im Brett gehabt als ein Chefarzt. Seine vierjährige Amtszeit als VdK-Kreisvorsitzender will Eichner mit dem Stichwort „Pflege“ überschreiben. Da gehe es ihm zum einen um die Kurzzeitpflege: Das eine sei, entsprechende Plätze bereitzustellen, wenn jemand nach einer „blutigen Entlassung“ aus dem Krankenhaus noch auf Pflege angewiesen sei. Das andere sei, dass es auch Menschen gebe, die nicht genug Geld hätten, ihren Eigenanteil zu bezahlen. Einen Vorschlag, wie in solchen Fällen geholfen werden könne, werde er Landrat Thomas Eichinger machen.

Über 4000 Mitglieder im Landkreis

Beim Stichwort Pflege hat Eichner aber nicht nur den Mangel an professionellen Pflegekräften im Blick, sondern auch die Menschen, die Angehörige pflegen. Da müsse zum Beispiel auch in der Arbeitswelt berücksichtigt werden. Einen entsprechenden Vortrag werde er demnächst bei der Kreishandwerkerschaft halten. Die sozialen Themen, kritisiert Eichner allgemein, seien in der jüngsten Zeit hintangestellt worden, weil nur noch über Flüchtlinge und Migration gesprochen werde.

Der VdK, 1950 als Verband der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen gegründet, hat im Landkreis 4358 Mitglieder, berichtete Geschäftsführer Dietrich Mehl, die Tendenz zeige nach oben, wie 40 zusätzliche Mitglieder allein im Juli zeigten. Allerdings: Seien bayernweit mehr als fünf Prozent der Menschen Mitglied im VdK, seien es im Landkreis nur 3,6 Prozent.

