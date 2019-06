vor 37 Min.

Veitsmarkt: Heuer wird in Landsberg ein Familienprogamm geboten

Noch bis Dienstag ist Veitsmarkt am Hauptplatz, Hellmairplatz und in der Ludwigstraße in Landsberg.

An 40 Ständen können die Besucher einkaufen. Welche Besonderheiten es diesmal gibt

Von Stephanie Millonig

Der Duft von gebrannten Mandeln mischt sich mit dem Aroma von Räucherstäbchen und Frittiertem – die typischen Gerüche machen zumindest olfaktorisch auch den Veitsmarkt aus. Bis Dienstag kann, wer will, sich von 10 bis 18 Uhr an 40 Ständen mit den unterschiedlichsten Produkten vom Magenbrot bis zur Ringelblumensalbe eindecken. Neu ist heuer das bunte Familienprogramm. Am Georg-Hellmair-Platz gibt es die Möglichkeit in der „Batting-Cage“ bei den Crusaders, den Landsberger Baseballern, einen Schlag zu probieren, Bungee-Trampolin zu springen oder sich von einigen jungen Leuten vom Zirkusvirus Landsberg Kunststücke zeigen zu lassen.

Familienausflug zum Veitsmarkt nach Landsberg

Die siebenjährige Nicola Diener und ihr neunjähriger Bruder Alex lassen sich von Basti Beyer unterweisen. Gemeinsam mit ihren Eltern Delmarie und Andreas sind sie aus Weil nach Landsberg gekommen. „Wir haben davon in der Zeitung gelesen und fanden es eine sehr gute Idee für einen Familienausflug“, sagt Delmarie Diener. Aus Weil ist das Ehepaar Nadine und Walter Losert gekommen. „Wir waren zuerst beim Flohmarkt in Kaufering und schauen jetzt hier.“ Sie kämen öfters nach Landsberg, erzählt Walter Losert, während seine Frau bei einem Stand mit Kleidung stehen bleibt.

Ein Feuerwehrauto anschauen, das dürfen Kinder vor der Musikschule, die Feuerwehr Landsberg nutzt die Gelegenheit zur Mitgliederwerbung. Und Thomas Melber von der Schachabteilung des TSV 1882 Landberg informiert vorm historischen Rathaus über Schachsport.

Angeboten werden Alltagsgegenstände aber auch Schönes

Der Veitsmarkt ist auch heuer wieder geprägt durch einen bunten Mix aus Ständen mit Kleidung und Lederware, Haushaltartikeln wie Bürsten und vielen Ständen mit Lebensmitteln zum Sofortverzehr oder zum Mitnehmen. Kärtner Spezialitäten hat beispielsweise Sepp Felbacher dabei, der heuer das erste Mal in Landsberg ist und bisher ganz zufrieden mit dem Absatz ist.

Tupperware, Pferdebalsam, Bürsten aller Art, Socken und Nähutensilien von der Spitzenbordüre bis zum Stoff werden wie üblich angeboten. Diese Waren erinnern daran, dass die Märkte früher dazu dienten, Alltagsgegenstände zu erwerben. Aber natürlich gibt es auch das Sommerkleidchen, die bunte Leggings und den Schmuck, der ebenfalls mittlerweile zu diesem Angebot gehört. Nick Heitzer aus Kissing präsentiert eine besondere Bademantelkollektion: „Ich habe die Stoffe selbst entworfen und in der Türkei weben lassen.“ Elegante Schnitte und kräftige Farben, das ist der Stil ihrer Bademäntel.

Die Erdbeerbowle ist ohne Alkohol

Josef Pfeiler aus Memmingen vertreibt seit über 30 Jahren Gefro-Suppen und -Saucen. Märkte, wie der Veitsmarkt sind für ihn ein Mittel, seine Produkte bekannt zu machen. Der Umsatz wird dann über den Online-Bestellungen gemacht. „Die Kunden wollen probieren.“ Gleich verkosten kann man bei Orakci Menderes. Er ist zum ersten Mal in Landsberg und bietet Fruchbowlen an, für Autofahrer auch eine Erdbeerbowle ohne Alkohol.

